05 марта 2026 в 22:45

Несколько человек пострадали при падении самолета на жилые дома

Легкомоторный самолет упал на жилые дома в США, минимум трое человек пострадали

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Три человека пострадали при падении самолета на жилые дома в пригороде Финикса, передает New York Post. Легкомоторное воздушное судно рухнуло из-за технических неполадок.

По информации спасателей, борт задел два двухэтажных здания и упал на заднем дворе. Обломки разлетелись по округе: крыло оказалось на крыше, а части двигателя — в бассейне.

Среди пострадавших двое находились в салоне самолета, еще один мужчина отдыхал у себя дома. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал в городе Эль-Альто на дорогу, где было в этот момент зафиксировано активное движение транспорта. Самолет врезался в несколько автомобилей, двигавшихся по шоссе, среди поврежденных транспортных средств — общественный и грузовой.

До этого огонь со стороны кувейтских военных привел к потере трех истребителей Военно-воздушных сил Соединенных Штатов. По данным СМИ, экипаж F/A-18 ошибочно выпустил ракеты по американским F-15, приняв их за противника.

