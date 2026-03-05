Несколько человек пострадали при падении самолета на жилые дома

Несколько человек пострадали при падении самолета на жилые дома Легкомоторный самолет упал на жилые дома в США, минимум трое человек пострадали

Три человека пострадали при падении самолета на жилые дома в пригороде Финикса, передает New York Post. Легкомоторное воздушное судно рухнуло из-за технических неполадок.

По информации спасателей, борт задел два двухэтажных здания и упал на заднем дворе. Обломки разлетелись по округе: крыло оказалось на крыше, а части двигателя — в бассейне.

Среди пострадавших двое находились в салоне самолета, еще один мужчина отдыхал у себя дома. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал в городе Эль-Альто на дорогу, где было в этот момент зафиксировано активное движение транспорта. Самолет врезался в несколько автомобилей, двигавшихся по шоссе, среди поврежденных транспортных средств — общественный и грузовой.

До этого огонь со стороны кувейтских военных привел к потере трех истребителей Военно-воздушных сил Соединенных Штатов. По данным СМИ, экипаж F/A-18 ошибочно выпустил ракеты по американским F-15, приняв их за противника.