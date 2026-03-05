Цена фьючерса на нефть достигла максимума с июля 2024 года

Цена фьючерса на нефть достигла максимума с июля 2024 года Цена фьючерса нефти Brent превысила $86 впервые с июля 2024 года

Цена фьючерса на нефть Brent превысила $86 за баррель впервые за полтора года, следует из данных лондонской биржи ICE. Рост составил почти 6%.

По информации торгов, к 23:03 мск Brent достигла $86,16. К 23:08 рост замедлился до $85,61, что на 5,17% выше предыдущего закрытия.

Фьючерс на нефть WTI с поставкой в апреле подорожал до $81,26. Рост американской марки составил 8,84%.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru заявил: война США и Израиля с Ираном может привести к росту стоимости нефти до $100 (7,7 тыс. рублей) за баррель.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не влияет на колебания цен на топливо в России. По его словам, правительство внимательно следит за ситуацией.

Кроме того, Саудовская Аравия может вынужденно сократить добычу нефти через две недели. Это связано с заполнением хранилищ и трудностями в экспорте топлива на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Похожая ситуация может коснуться и других стран региона. Тем временем Катар решил остановить производство сжиженного природного газа, на возобновление работы и выход на полную мощность потребуется около двух недель.