Стоимость золота обновила исторический максимум

Цены на золото совершили беспрецедентный рывок, установив новый исторический рекорд, следует из данных биржи Comex. Фьючерсы на драгметалл впервые превысили психологически важную планку в $4,8 тыс. за тройскую унцию (31,1 гр.).

На торгах в Нью-Йорке фьючерсный контракт на золото с поставкой в феврале 2026 года продемонстрировал впечатляющий рост. Сначала, к 04:06 мск, котировки достигли $4802 за тройскую унцию, добавив 0,76%. Всего через пять минут, к 04:11 мск, цена продолжила восходящее движение, поднявшись до $4805,4 (+0,83%).

Апогей бума был зафиксирован к 04:25 мск, когда стоимость металла замедлила рост до $4823,7 (+1,21%), но все же установила новый абсолютный максимум. Этот скачок стал кульминацией долгосрочного восходящего тренда, который поддерживается геополитической напряженностью и инфляционными ожиданиями.

Ранее заместитель директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова член-корреспондент РАН Владимир Миловидов заявил, что санкции и тарифная политика США привели к формированию мультивалютной системы и укреплению роли золота. По его мнению, полностью и намеренно от доллара не отказываются, но увеличение сделок с национальными валютами происходит само собой.