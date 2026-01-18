В РАН раскрыли, к чему на самом деле привели санкции и пошлины США

В РАН раскрыли, к чему на самом деле привели санкции и пошлины США Миловидов: санкции и пошлины США привели к формированию мультивалютной системы

Санкции и тарифная политика США привели к формированию мультивалютной системы и укреплению роли золота, заявил заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова член-корреспондент РАН Владимир Миловидов. По его мнению, полностью и намеренно от доллара не отказываются, но увеличение сделок с национальными валютами происходит само собой.