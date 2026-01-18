Атака США на Венесуэлу
В РАН раскрыли, к чему на самом деле привели санкции и пошлины США

Миловидов: санкции и пошлины США привели к формированию мультивалютной системы

Санкции и тарифная политика США привели к формированию мультивалютной системы и укреплению роли золота, заявил заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова член-корреспондент РАН Владимир Миловидов. По его мнению, полностью и намеренно от доллара не отказываются, но увеличение сделок с национальными валютами происходит само собой.

Санкции увеличивают риски долларовых платежей, отсюда поиск альтернативы. Это естественный ответ на поведение США. От доллара не отказываются, но однако постепенно, исподволь, формируется по существу новая мультивалютная система, — считает Миловидов.

В РАН раскрыли, к чему на самом деле привели санкции и пошлины США
