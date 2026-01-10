Рубль был признан эталоном защиты от фальшивок Российский рубль вошел в топ-5 самых защищенных валют мира

Российская валюта вошла в топ-5 самых технологичных и труднодоступных для фальшивомонетчиков в мировом масштабе, сообщил РИА Новости финансовый эксперт Алексей Родин. В этом рейтинге рубль соседствует со швейцарским франком, евро, австралийским долларом и кенийским шиллингом.

Совершенно очевидно, что российский рубль как купюра по уровню защиты входит в пятерку лучших, — подчеркнул эксперт.

Высокий статус рубля обеспечивается за счет использования технологий печати, которые Центробанк внедряет в каждую новую серию. В отличие от австралийского доллара, где основой служит полимерная пленка, Россия делает ставку на высококачественную хлопковую бумагу. На нее наносятся сложные водяные знаки, микротекст, защитные волокна и уникальная микроперфорация, что делает процесс подделки экономически невыгодным и технически невозможным для кустарного производства.

Ранее стало известно, что рубль укрепился к доллару на 45% и вошел в пятерку самых доходных мировых активов 2025 года, уступив лишь драгметаллам. Согласно данным Bloomberg, это сильнейший годовой рост национальной валюты с 1994 года, вернувший курс к уровням четырехлетней давности.