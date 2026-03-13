Индекс МосБиржи вошел в красную зону перед выходными

Российский рынок акций завершил торговую сессию пятницы разнонаправленным движением индексов, передает ТАСС. Индекс МосБиржи снизился на 0,01%, до 2871,86 пункта, а индекс РТС потерял 1,45%, опустившись до 1127,7 пункта.

Эксперт Александр Шепелев отметил, что положительную динамику на неделе обеспечили рост цен на энергоносители и смягчение американских санкций. По его словам, индекс МосБиржи приблизился к 2900 пунктам, где столкнулся с техническим сопротивлением.

Аналитик Наталья Мильчакова связала небольшое снижение с противоречивыми корпоративными новостями и ослаблением рубля. Курс юаня по итогам торгов вырос на 5,95 копейки, достигнув 11,65 рубля.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть эталонной марки Brent совершили резкий скачок, обновив многомесячные максимумы. Стоимость августовских фьючерсов на Лондонской бирже ICE впервые с 20 января 2025 года преодолела психологически важную отметку в $81 (6,2 тыс. рублей) за баррель.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что стоимость барреля в ближайшее время может превысить отметку в $100 (7,7 тыс. рублей). Свой прогноз он связал с эскалацией напряженности вокруг Ирана. Спецпредставитель президента РФ добавил, что район Ормузского пролива является ключевым маршрутом для транспортировки нефти из стран Персидского залива.