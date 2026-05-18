18 мая 2026 в 01:32

Рынок нефти удивил новым скачком цен на Brent

Цена нефти Brent превысила $110 впервые с 5 мая 2026 года

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $110 (около 8 тыс. рублей) за баррель, следует из данных торгов на площадке. Это произошло впервые с 5 мая 2026 года.

Котировки в ходе сессии демонстрировали ускоренный рост, прибавляя около 2%. Затем темпы роста начали снижаться, но цена осталась выше ключевого уровня.

Ранее эксперт международной финансовой платформы Майкл Фитцсиммонс заявил: стоимость нефти марки Brent может взлететь до $200 (14,6 тыс. рублей) за баррель из-за истощения мировых резервов в связи с продолжающейся войной на Ближнем Востоке. По его словам, вероятность такого сценария оценивается как 50 на 50.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что на фоне конфликта вокруг Ирана и остановки транзита через Ормузский пролив мировые запасы нефти сократились до минимума с 2018 года. По данным Morgan Stanley, этот спад, составивший в марте-апреле рекордные 4,8 млн баррелей в сутки, стал крупнейшим за всю историю наблюдений.

