04 мая 2026 в 14:48

Цена нефти Brent резко выросла на фоне ближневосточного кризиса

Цена нефти Brent превысила $114 за баррель в ходе торгов 4 мая

Биржевая стоимость нефти марки Brent резко выросла в ходе торгов 4 мая, превысив отметку $114 (8,6 тыс. рублей) за баррель, следует из данных Investing. Рост цен связывают с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

К 13:40 по московскому времени стоимость Brent закрепилась около $112 (8,4 тыс. рублей) за баррель. Рост относительно закрытия предыдущей сессии составил 3,25%.

Основным фактором повышения цен участники рынка называют усиление геополитической напряженности в Ближневосточном регионе. Иранские военные нанесли удар по военному кораблю США, который пытался пройти через Ормузский пролив.

Ранее стало известно, что Россия в июне сможет увеличить нефтедобычу на 62 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем — до 9,762 млн. В мае максимальный разрешенный уровень добычи для РФ составлял 9,699 млн баррелей в сутки. Казахстан, согласно данным ОПЕК, сможет нарастить добычу на 10 тыс. баррелей в сутки, до 1,599 млн. Алжир — на 6 тыс. баррелей в сутки, до 989 тыс.

До этого ОАЭ заявили о выходе из ОПЕК, а также из расширенного объединения ОПЕК+. Процедура выхода из обеих структур состоялась 1 мая. Данное решение, как пояснили в ОАЭ, «соответствует долгосрочной стратегической и экономической стратегии страны».

