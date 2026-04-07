Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 20:00

Российская нефть Urals подорожала до максимума за 13 лет

Российская нефть Urals подорожала до $116 за баррель на фоне войны в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская нефть Urals подорожала до максимума за 13 лет на фоне эскалации в Иране, сообщает Bloomberg. Цена в порту Приморска достигла $116,05 (9,1 тыс рублей) за баррель, а в Новороссийске — $114,45 (9 тыс. рублей). Аналитики отмечают, что рост нефтяных доходов ослабляет финансовое давление на Москву.

Это почти вдвое выше цены в $59 (4,6 тыс. рублей) за баррель, заложенной в федеральный бюджет России на 2026 год. На фоне роста напряженности вокруг Ирана дорожают и другие сорта нефти: баррель West Texas с поставкой в мае подорожал до $116,50, а Brent North Sea — до $111 (8,7 тыс. рублей).

Ранее китайские журналисты заявили, что ближневосточный конфликт обернется усилением влияния России в Восточной Азии. Согласно опубликованному материалу, местные производители энергоресурсов в условиях кризиса лишены альтернативы газу из Персидского залива, поэтому они обратили внимание на российскую нефть и атомную энергию.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что в нынешних условиях скидка на отечественную нефть постепенно снижается. Глава кабмина подчеркнул: если рассматривать ситуацию исключительно с экономической точки зрения, она открывает для страны новые перспективы.

Экономика
Россия
Urals
цены на нефть
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.