Российская нефть Urals подорожала до максимума за 13 лет Российская нефть Urals подорожала до $116 за баррель на фоне войны в Иране

Российская нефть Urals подорожала до максимума за 13 лет на фоне эскалации в Иране, сообщает Bloomberg. Цена в порту Приморска достигла $116,05 (9,1 тыс рублей) за баррель, а в Новороссийске — $114,45 (9 тыс. рублей). Аналитики отмечают, что рост нефтяных доходов ослабляет финансовое давление на Москву.

Это почти вдвое выше цены в $59 (4,6 тыс. рублей) за баррель, заложенной в федеральный бюджет России на 2026 год. На фоне роста напряженности вокруг Ирана дорожают и другие сорта нефти: баррель West Texas с поставкой в мае подорожал до $116,50, а Brent North Sea — до $111 (8,7 тыс. рублей).

Ранее китайские журналисты заявили, что ближневосточный конфликт обернется усилением влияния России в Восточной Азии. Согласно опубликованному материалу, местные производители энергоресурсов в условиях кризиса лишены альтернативы газу из Персидского залива, поэтому они обратили внимание на российскую нефть и атомную энергию.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что в нынешних условиях скидка на отечественную нефть постепенно снижается. Глава кабмина подчеркнул: если рассматривать ситуацию исключительно с экономической точки зрения, она открывает для страны новые перспективы.