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08 июня 2026 в 09:58

«Почту России» освободили от банковских комиссий за один вид платежей

Минцифры: банки не будут взимать комиссию с «Почты России» за платежи ЖКХ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Банки не будут облагать комиссией «Почту России» за прием платежей за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства, заявило Минцифры РФ в своем канале на платформе МАКС. По информации ведомства, Кабмин внес в Госдуму законопроект, направленный на поддержку «Почты России» и ее модернизацию.

Банки не будут взимать комиссию с «Почты России» за прием платежей за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства. Это позволит гражданам оплачивать услуги почты без скрытых дополнительных сборов, — уточнили в министерстве.

Там напомнили, что раньше банк, через который проходил платеж, мог взимать за него комиссию с почтового оператора. Эти издержки «Почта» была вынуждена закладывать в стоимость своих услуг, либо же компенсировать за счет других доходов.

Согласно законопроекту, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться в электронном виде через «Госуслуги». Доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учетной записи на портале.

Ранее сообщалось, что Правительство России подготовило законопроект, позволяющий размещать рекламу на платежных документах, доставляемых «Почтой России». На сегодняшний день реклама в платежках за жилье и коммунальные услуги запрещена.

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