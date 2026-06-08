Карта Апельсин с приветственным бонусом уже в «Пятёрочке» и «Перекрёстке»

Карта Апельсин с приветственным бонусом уже в «Пятёрочке» и «Перекрёстке»

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С 1 июня 2026 года покупатели «Пятёрочки» и «Перекрёстка» могут приобрести пластиковую карту Апельсин прямо на кассе.

Купить физическую карту можно в прикассовой зоне в специальных конвертах буквально по стоимости чашки кофе — за 99 рублей. Чтобы начать пользоваться привилегиями карты Апельсин, покупателю необходимо выполнить несколько простых шагов:

купить карту на кассе, отсканировать QR-код с конверта, после этого подтвердить свою личность при помощи представителя банка, который приедет по удобному для вас адресу в выбранное время. Просто, быстро, удобно.

Приветственный бонус и условия получения

Главной особенностью продукта является приветственный бонус для новых пользователей — 1000 рублей баллами «Х5 Клуба», которые можно получить сразу после прохождения идентификации и совершения первой покупки от 100 рублей. Таким образом, стоимость самой карты и минимальная первая трата окупаются многократно, а приветственный бонус можно будет списать до 100% от суммы чека на новые покупки по карте Апельсин.

Представители платежного сервиса отмечают, что выгода становится очевидной с первого дня, позволяя начать экономить на повседневных покупках без промедления.

Преимущества карты

Сама карта Апельсин создана для того, чтобы каждая покупка была максимально выгодной. Важным преимуществом является отсутствие платы за ее обслуживание.

Апельсин делает ежедневные траты рациональными: покупатель оплачивает покупки, получает за них кешбэк и использует его при следующих походах в магазины «Пятёрочка» или «Перекрёсток».

Ознакомиться с полными условиями можно по адресу https://myapelsin.ru/

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