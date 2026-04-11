Двое россиян взломали сеть ресторана ради скидок на бургеры

Москвичи установили жучок в кассу ресторана ради бонусных баллов на еду

Двое мужчин установили самодельное устройство в кассу самообслуживания одного из московских ресторанов быстрого питания, чтобы начислять себе бонусные баллы, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в заведении на Липецкой улице.

По информации источника, 48-летний Артур Г. и 19-летний Андрей Ю. разработали схему несанкционированного доступа к внутренней сети ресторана. Андрей собрал устройство, способное считывать и передавать данные на сторонний компьютер, а Артур тайно установил его в аппарат самообслуживания.

В результате подельники получили доступ к кассовой системе, списку заказов и контроллеру кухни, охраняемым законом. Целью взлома было самостоятельное начисление бонусов для экономии на покупках.

Сотрудники заведения заметили постороннее оборудование и вычислили злоумышленников по камерам видеонаблюдения. Нагатинский районный суд приговорил Артура к одному году лишения свободы условно. Андрей к ответственности привлечен не был в силу несовершеннолетия на момент следствия.

Ранее хакерская группировка ShinyHunters заявила о получении доступа к конфиденциальным данным Rockstar Games через облачную среду Snowflake. Злоумышленники опубликовали в даркнете сообщение с требованием выкупа.

