Стала известна судьба плюнувшего в бургер сотрудника «Вкусно — и точка» «Вкусно — и точка» в Каменск-Шахтинске уволила сотрудника после плевка в бургер

Сотрудник заведения «Вкусно — и точка» в Каменск-Шахтинске, плюнувший в бургер одного из посетителей перед упаковкой, был уволен из компании, сообщили РБК в пресс-службе сети. Соответствующие кадры ранее распространились в Сети.

В сообщении компании говорится, что «сотрудник, заснятый на видео, больше не работает на предприятии». Там отметили, что причиной увольнения стало то, что «его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании».

Ранее в Сети распространилось видео, сделанное в рабочей зоне ресторана, где происходит упаковка блюд. На кадрах молодой человек в кепке с логотипом сети плюет на котлету одного из бургеров и потом как ни в чем не бывало продолжает работать.

До этого сообщалось, что студенты свердловского института прокуратуры УрГЮУ массово отравились на выпускном. Молодые люди собрались в банкетном зале «Версаль», а после торжества у многих поднялась температура, появились рвота и диарея.

Кроме того, массовое отравление произошло на борту принадлежащего «Московскому туристическому флоту» теплохода «Николай Карамзин» во время круиза. У всех пострадавших появились симптомы кишечной инфекции — тошнота, диарея или рвота.