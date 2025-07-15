Будущих российских прокуроров накормили едой с сальмонеллой Десятки студентов УрГЮУ отравились на выпускном в Екатеринбурге

Студенты свердловского института прокуратуры УрГЮУ массово отравились на выпускном, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По информации канала, они праздновали в банкетном зале «Версаль», а после торжества у многих поднялась температура, появились рвота и диарея.

Всего на симптомы отравления пожаловались больше 60 человек. Анализы выявили у пострадавших сальмонеллез — часть студентов продолжает лечиться в инфекционной больнице. Они рассказали, что на банкете половина еды была холодной, а другую — вообще не подали.

Ранее в Республике Адыгея было возбуждено уголовное дело из-за массового отравления жителей Майкопа. Основанием для возбуждения дела стало нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В итоге 45 человек заразились сальмонеллезом, в том числе 11 несовершеннолетних.

До этого в Магарамкентском районе Дагестана увеличилось количество пострадавших от употребления некачественной воды. Согласно данным пресс-службы Минздрава республики, за последние четыре дня зафиксировано 372 случая отравления, причем 357 из них — дети дошкольного и школьного возраста. Причиной инцидента стало загрязнение водопроводной сети после сильных дождей.