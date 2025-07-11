Число отравившихся мутной водой детей в Дагестане резко возросло Число отравившихся водой детей в Дагестане возросло до 357

Число пострадавших от отравления водой в Магарамкентском районе продолжает расти, сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана. За четыре дня зарегистрировано 372 случая, из них 357 — дети. Это произошло после загрязнения в результате сильных осадков.

За последние четверо суток с симптомами кишечной инфекции зарегистрировано 372 человека, 357 из которых дети, — говорится в сообщении.

23 ребенка с кишечной инфекцией уже прошли лечение и выписаны домой, они находятся под наблюдением врачей. Сейчас в больнице остаются 97 пациентов с признаками гастроэнтерита, среди них 91 ребенок.

Власти добавили, что медики района продолжают поквартирный обход, чтобы выявить новых заболевших. Также проводится забор проб воды, обследуются системы водоснабжения.

Накануне, 11 июля, Минздрав Дагестана сообщал, что число отравившихся составило 302, из которых 294 ребенка. По данным ведомства, пациентов с тяжелым течением болезни нет. Также отмечалось что вспышка заболевания идет на спад.

Ранее в СУ СК по Дагестану сообщили, что главу ЖКХ Магарамкентского района в Дагестане задержали после отравления местных жителей. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По уголовному делу была назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, проведены обыски в администрации района.