Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 14:55

Число отравившихся мутной водой детей в Дагестане резко возросло

Число отравившихся водой детей в Дагестане возросло до 357

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Число пострадавших от отравления водой в Магарамкентском районе продолжает расти, сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана. За четыре дня зарегистрировано 372 случая, из них 357 — дети. Это произошло после загрязнения в результате сильных осадков.

За последние четверо суток с симптомами кишечной инфекции зарегистрировано 372 человека, 357 из которых дети, — говорится в сообщении.

23 ребенка с кишечной инфекцией уже прошли лечение и выписаны домой, они находятся под наблюдением врачей. Сейчас в больнице остаются 97 пациентов с признаками гастроэнтерита, среди них 91 ребенок.

Власти добавили, что медики района продолжают поквартирный обход, чтобы выявить новых заболевших. Также проводится забор проб воды, обследуются системы водоснабжения.

Накануне, 11 июля, Минздрав Дагестана сообщал, что число отравившихся составило 302, из которых 294 ребенка. По данным ведомства, пациентов с тяжелым течением болезни нет. Также отмечалось что вспышка заболевания идет на спад.

Ранее в СУ СК по Дагестану сообщили, что главу ЖКХ Магарамкентского района в Дагестане задержали после отравления местных жителей. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По уголовному делу была назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, проведены обыски в администрации района.

вода
отравления
Дагестан
дети
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ГУР Украины оценил реалистичность прекращения огня до конца 2025 года
Молдавского оппозиционного депутата требуют посадить на 13 лет
Россиянам рассказали, как вычислить качественный мед среди фальсификатов
Пилоты турецкого авиалайнера заметили необычную вспышку в небе над Россией
Собянин на пальцах объяснил, как будут контролировать мигрантов в Москве
Закуска из помидоров — приготовится быстрее, чем чайник закипит!
Экс-главе РАЭК Гребенникову грозит суровое наказание за предательство
В Мурино мать сдала следователям 21-летнего ухажера 17-летней дочери
Разделываем курицу дома — легко и без лишних усилий
Наблюдаем педофилию: блогерша рожает от подростка на потеху публике
В России могут ввести полный запрет на вывоз бензина
Журналистка рассказала о решении суда по делу о клевете на Брижит Макрон
Политолог объяснил, почему Трамп начал угрожать России
Названы сроки запуска реактора БН-1200М на Белоярской АЭС
Российского академика оштрафовали на 150 тысяч рублей по серьезной статье
Во Франции призвали не запугивать граждан войной с Россией
Трамп высылает в Киев пожаловавшегося на голод Келлога
Никас Сафронов выразил желание написать портрет одного российского политика
Новый круизный лайнер «Баргузин» попал в нелепую аварию
Дизайнер дала советы, как радикально изменить стиль одежды
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.