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09 июля 2025 в 18:37

Главу районного ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главу ЖКХ Магарамкентского района в Дагестане задержали после массового отравления местных жителей, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В СК добавили, что по уголовному делу была назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, проведены обыски в администрации района.

По подозрению в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности потребителей задержан директор муниципального учреждения Магарамкентского района, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что более 270 человек обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. Отмечается, что большинство из них – дети. Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов заявил, что лично проверил оказание медицинской помощи пациентам с кишечной инфекцией в Магарамкентском районе.

До этого сообщалось, что в Дагестане зафиксированы массовые случаи отравления жителей пяти населенных пунктов Магарамкентского района. Множественные случаи кишечной инфекции выявили в Магарамкенте, Куйсуне, Гиляре, Гапцах и Верхнем Тагиркенте.

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Главу районного ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления людей
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