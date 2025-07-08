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08 июля 2025 в 01:31

В Дагестане произошло массовое отравление

В пяти населенных пунктах Дагестана произошло массовое отравление водой

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Дагестане зафиксированы массовые случаи отравления жителей пяти населенных пунктов Магарамкентского района, сообщило управление Роспотребнадзора по республике. Сейчас специалисты ведомства работают на местах, проводят отбор проб воды и биоматериала пострадавших.

Множественные случаи кишечной инфекции зафиксировали в Магарамкенте, Куйсуне, Гиляре, Гапцах и Верхнем Тагиркенте. По предварительным данным, бактерии распространялись через воду. Роспотребнадзором уже ведется комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации очага заболевания в пределах инкубационного периода.

Ранее сообщалось, что в Москве две ученицы восьмого класса получили отравление наркотиками и едва не погибли. Одна из девочек покурила запрещенные вещества в гостях у друга, другая — приняла найденные на улице таблетки. Обеих госпитализировали с наркотическим отравлением.

До этого в Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, в котором находились водитель и трое несовершеннолетних пассажиров. В салоне обнаружили четыре пакета с марихуаной общим весом более 3,3 кг.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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