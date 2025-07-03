Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 14:31

У бурятских подростков изъяли более 3 кг марихуаны

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, в котором находились водитель и трое несовершеннолетних пассажиров, пишет «МК в Бурятии». Подозрительное поведение молодых людей привело к тому, что в салоне автомобиля обнаружили четыре пакета с марихуаной общим весом более 3,3 кг.

Установлено, что к хранению наркотиков причастны двое несовершеннолетних пассажиров из Улан-Удэ: 16-летний студент колледжа и 17-летний школьник. Подростки заявили, что собрали марихуану в поле для личного употребления. До этого они не попадали в поле зрения полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники УФСБ России по ЛНР задержали участников четырех преступных групп, которые распространяли запрещенные вещества. У них изъяли 9 кг синтетических наркотиков. Работа по задержанию наркоторговцев велась с начала года.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Бурятия
наркотики
подростки
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА пенсионерки
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.