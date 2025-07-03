У бурятских подростков изъяли более 3 кг марихуаны

В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, в котором находились водитель и трое несовершеннолетних пассажиров, пишет «МК в Бурятии». Подозрительное поведение молодых людей привело к тому, что в салоне автомобиля обнаружили четыре пакета с марихуаной общим весом более 3,3 кг.

Установлено, что к хранению наркотиков причастны двое несовершеннолетних пассажиров из Улан-Удэ: 16-летний студент колледжа и 17-летний школьник. Подростки заявили, что собрали марихуану в поле для личного употребления. До этого они не попадали в поле зрения полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники УФСБ России по ЛНР задержали участников четырех преступных групп, которые распространяли запрещенные вещества. У них изъяли 9 кг синтетических наркотиков. Работа по задержанию наркоторговцев велась с начала года.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.