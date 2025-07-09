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09 июля 2025 в 18:19

Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Магарамкентском районе Дагестана уже более 270 человек обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Ярослав Глазов. По его словам, большинство из них – дети.

За последние двое суток с симптомами гастроэнтерита здесь зарегистрированы 274 человека, 270 из которых — дети, — сказал он.

Глазов сообщил, что лично проверил оказание медицинской помощи пациентам с кишечной инфекцией в Магарамкентском районе. Для этого он прибыл в район, провел обход в отделениях больницы и встретился с врачами и пациентами, а затем провел заседание оперштаба по мерам предупреждения распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что в Дагестане зафиксированы массовые случаи отравления жителей пяти населенных пунктов Магарамкентского района. Специалисты Роспотребнадзора работают на местах, проводят отбор проб воды и биоматериала пострадавших. Накануне, 8 июля, сообщалось что более 100 человек госпитализированы после массового отравления питьевой водой. Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщило, что у отравившихся водой в Дагестане местных жителей обнаружили дизентерию.

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