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09 июля 2025 в 10:11

В Дагестане рассказали, чем заболели отравившиеся водой жители

У отравившихся водой в Дагестане местных жителей обнаружили дизентерию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У отравившихся водой в Дагестане местных жителей обнаружили дизентерию, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что специалисты продолжают вирусологические, санитарно-химические и микробиологические исследования.

В кратчайшие сроки установлена причина заболевания — бактерия рода шигелла (дизентерия), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Дагестане зафиксированы массовые случаи отравления жителей пяти населенных пунктов Магарамкентского района. Множественные случаи кишечной инфекции выявили в Магарамкенте, Куйсуне, Гиляре, Гапцах и Верхнем Тагиркенте. По предварительным данным, бактерии распространялись через воду.

Был начат комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации очага заболевания. Отмечается, что более 100 человек были госпитализированы после массового отравления в Магарамкентском районе Дагестана. Большинство из пострадавших — несовершеннолетние дети. По факту массового отравления в регионе возбудили уголовное дело.

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