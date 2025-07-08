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08 июля 2025 в 09:21

Раскрыто число пострадавших после отравления водой в Дагестане

Рагимханов: в Дагестане 110 человек поступили в больницу после отравления водой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 100 человек госпитализированы после массового отравления питьевой водой в Магарамкентском районе Дагестана, сообщил временно исполняющий обязанности главы района Фейруддин Рагимханов. По его словам, которые приводит ТАСС, большинство из них — несовершеннолетние.

В больницу поступили 110 человек, в основном дети, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Дагестане зафиксированы массовые случаи отравления жителей пяти населенных пунктов Магарамкентского района. Специалисты Роспотребнадзора работают на местах, проводят отбор проб воды и биоматериала пострадавших.

Множественные случаи кишечной инфекции зафиксировали в Магарамкенте, Куйсуне, Гиляре, Гапцах и Верхнем Тагиркенте. По предварительным данным, бактерии распространялись через воду. Начат комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации очага заболевания в пределах инкубационного периода.

До этого стало известно, что у пассажиров, отравившихся на теплоходе «Николай Карамзин», обнаружена норовирусная инфекция. К работе на судне были допущены сотрудники с признаками кишечной инфекции.

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