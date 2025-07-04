Раскрыта причина отравления пассажиров теплохода «Николай Карамзин»

У пассажиров, отравившихся на теплоходе «Николай Карамзин», обнаружена норовирусная инфекция, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, к работе на судне были допущены сотрудники с признаками кишечной инфекции.

Отмечается, что ее диагностировали у работников пищеблока, включая повара и официанта, они уже отстранены от работы. Кроме того, на теплоходе нарушены условия хранения продуктов. 37 пострадавших пассажиров изолировали в отдельных каютах, им оказывают медицинскую помощь. На борту провели дезинфекцию.

О массовом отравлении на теплоходе стало известно 3 июля. У пассажиров появились симптомы кишечной инфекции — тошнота, диарея или рвота. Они обратились по этому поводу в Роспотребнадзор.

До этого в лабораториях Роспотребнадзора обнаружили норовирус на круизном лайнере «Михаил Булгаков», следующем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. С 19 по 28 мая за медицинской помощью обратились более 100 человек. Лайнер так же, как и борт «Николай Карамзин», принадлежит «Московскому туристическому флоту».