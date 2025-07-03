Пассажиры теплохода массово отравились во время круиза SHOT узнал о массовом отравлении на теплоходе «Николай Карамзин»

Массовое отравление произошло на борту принадлежащего «Московскому туристическому флоту» теплохода «Николай Карамзин» во время круиза — по предварительной информации, речь идет о 36 заболевших, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По его данным, у всех пострадавших появились симптомы кишечной инфекции — тошнота, диарея или рвота.

Пассажиры обратились по этому поводу в Роспотребнадзор. В материале сказано, что на теплоходе уже прошла проверка. В настоящее время устанавливается причина вспышки заболевания.

До этого в лабораториях Роспотребнадзора обнаружили норовирус на круизном лайнере «Михаил Булгаков», следующем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. С 19 по 28 мая за медицинской помощью обратились более ста человек. Лайнер также принадлежит «Московскому туристическому флоту».

До этого появилась информация, что дети из Ростова-на-Дону массово отравились в лагере «Звездочка» в Джубге в Туапсинском районе Краснодарского края, однако в самом лагере ситуацию сочли не критичной. По словам родителей, на следующий день после приезда почти у половины детей наблюдались рвота без остановки, диарея, высокая температура в пределах 38,5 градуса и повышенная слабость.