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03 июля 2025 в 20:28

«Пять скорых вызывали»: загадочный вирус подкосил детей в лагере

Дети из Ростова массово заразились инфекцией в летнем лагере Джубгы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети из Ростова-на-Дону массово отравились в лагере «Звездочка» в Джубге в Туапсинском районе Краснодарского края, однако в самом лагере ситуацию сочли не критичной, передает RostovGazeta со ссылкой на родителей. По их словам, на следующий день после приезда почти у половины детей наблюдались рвота без остановки, диарея, высокая температура в пределах 38,5 градуса и повышенная слабость.

Пять скорых вызывали из Туапсе. Видимо, для тех, кто был в изоляторе — кому было совсем плохо, — сообщила мама одного из детей.

По словам начальника лагеря, критической ситуации нет. Был какой-то вирус, однако половина детей чувствует себя хорошо, отметила она. В управлении Роспотребнадзора Краснодарского края сообщили, что по факту случившегося инициировано эпидемиологическое расследование.

На основании поступившей информации о состоянии здоровья детей, прибывших в детский лагерь «Звездочка» в поселке Джубга, Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится эпидемиологическое расследование, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Калачинске Омской области 13-летний мальчик и его младший брат отравились в гостях у бабушки. Дети сначала почувствовали недомогание, после чего старший ребенок скончался. Его брат госпитализирован и находится в реанимации.

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Краснодарский край
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