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08 июля 2025 в 12:14

В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления водой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане возбуждено уголовное дело после массового отравления водой, сообщила пресс-служба управления СК по региону. В рамках расследования ведется поиск причастных к преступлению.

Магарамкентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Дагестане зафиксированы массовые случаи отравления жителей пяти населенных пунктов Магарамкентского района. Специалисты Роспотребнадзора работают на местах, проводят отбор проб воды и биоматериала пострадавших.

Множественные случаи кишечной инфекции выявили в Магарамкенте, Куйсуне, Гиляре, Гапцах и Верхнем Тагиркенте. По предварительным данным, бактерии распространялись через воду. Начат комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации очага заболевания.

Отмечается, что более 100 человек были госпитализированы после массового отравления в Магарамкентском районе Дагестана. Большинство из пострадавших — несовершеннолетние дети.

Россия
Дагестан
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уголовные дела
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