Более 300 человек пострадали из-за массового отравления водой в Дагестане

Более 300 человек пострадали из-за массового отравления водой в Дагестане

Более 300 человек, среди них 294 ребенка, пострадали из-за массового отравления в Дагестане, сообщила пресс-служба минздрава региона в своем Telegram-канале. По информации ведомства, пациентов с тяжелым течением болезни нет.

За последние трое суток с явлениями гастроэнтерита сюда обратились 302 человека, из них 294 ребенка, — говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что вспышка заболевания идет на спад. Из больниц выписали троих пациентов, в стационарах лечатся 93 человека.

Ранее пресс-служба регионального управления СК РФ сообщила, что главу ЖКХ Магарамкентского района в Дагестане задержали после массового отравления местных жителей. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В СК добавили, что по уголовному делу была назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, проведены обыски в администрации района.

До этого стало известно, что в Дагестане зафиксированы массовые случаи отравления жителей пяти населенных пунктов Магарамкентского района. Множественные случаи кишечной инфекции выявили в Магарамкенте, Куйсуне, Гиляре, Гапцах и Верхнем Тагиркенте.