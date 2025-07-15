Плюющий в бургеры сотрудник «Вкусно — и точка» попал на видео

Сотрудник одного из заведений сети «Вкусно — и точка» плюнул в бургер одного из посетителей перед упаковкой и попал на видео. Инцидент произошел в Каменск-Шахтинском в Ростовской области.

Видео сделано в рабочей зоне ресторана, где происходит упаковка блюд. Молодой человек в кепке с логотипом сети плюет на котлету одного из бургеров и потом как ни в чем не бывало продолжает работать.

В пресс-службе «Вкусно — и точка» между тем сообщили, что сотрудник уволен. Там подчеркнули, что его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании.

Ранее сообщалось, что студенты свердловского института прокуратуры УрГЮУ массово отравились на выпускном. Молодые люди собрались в банкетном зале «Версаль», а после торжества у многих поднялась температура, появились рвота и диарея.

До этого массовое отравление произошло на борту принадлежащего «Московскому туристическому флоту» теплохода «Николай Карамзин» во время круиза. У всех пострадавших появились симптомы кишечной инфекции — тошнота, диарея или рвота.