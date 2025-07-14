«Вкусно — и точка» ответили на инцидент с плевавшим в бургеры сотрудником «Вкусно — и точка» сообщила об увольнении плевавшего в бургеры сотрудника

Пресс-служба компании «Вкусно и точка» сообщила NEWS.ru, что сотрудник общепита из Каменска Ростовской области, плевавший в бургеры посетителей, уволен. Он попал на видео, которое распространили российские СМИ. В компании подчеркнули, что его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании.

Мы признательны гостю за то, что он не оставил данный случай без внимания, поскольку нам очень важны доверие гостей и их обратная связь. Компания примет дополнительные меры, для того чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем, и усилит контроль со стороны менеджеров во всех предприятиях сети, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Шанхае открылся дорогой ресторан, посетителей которого накормят экскрементами слона. Отмечается, что обед из 15 блюд обойдется в 3888 юаней (44 тысячи рублей). В частности, десерт под названием «Цветы в слоновьем помете» состоит из высушенных и обеззараженных экскрементов слона, украшенных фруктовым джемом, растительной пыльцой и медовым шербетом.

До этого в Башкирии туристы из Москвы отравились едой во время отдыха на горнолыжной базе. Отмечается, что пострадали 15 человек, из которых семеро — дети. По словам гостей, в номерах были найдены мышиные экскременты. Более того, им удалось снять на видео самих грызунов.