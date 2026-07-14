«Вкусно — и точка» впервые выйдет на зарубежный рынок Ресторан «Вкусно — и точка» планирует выйти на рынок Киргизии в конце 2026 года

Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» планирует выйти на рынок Киргизии в конце 2026 года, сообщил ТАСС генеральный директор компании Олег Пароев. Киргизия станет первым зарубежным рынком для сети, которая ранее развивалась только в России.

Ближе к концу года планируем открыться в новой стране — Кыргызстане, там будет работать наш новый партнер-франчайзи. Для нас это знаковое событие, потому что мы постоянно открываем предприятия в новых городах и регионах России, однако в новые страны пока еще не выходили, — говорится в сообщении.

Пароев отметил, что планы развития сети включают открытие новых предприятий в российских городах и регионах, а также выход на международные рынки. По его словам, компания уверенно оценивает возможности расширения за рубежом, однако пока не раскрывает дальнейшие направления развития.

Ранее Пароев заявил, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, скорее всего, не вернется на российский рынок. По его словам, на это есть две причины — текущая геополитическая ситуация и смена потребительских предпочтений.