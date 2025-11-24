В Сети появились подробности о новых товарных знаках «Вкусно — и точка» «Вкусно — и точка» планирует зарегистрировать в России девять товарных знаков

«Вкусно — и точка» может зарегистрировать в России девять новых товарных знаков, сообщили в ТАСС. По информации агентства, компания подала соответствующие заявки 21 ноября.

По данным Роспатента, заявки были поданы на знаки «Стрипсы», «Физз», «Чикен» и «Айс». Также компания хочет зарегистрировать товарные знаки «Омлеттер», «Бабл», «Бамбл», «Комбо» и «Тарт».

Ранее шесть новых товарных знаков на территории России зарегистрировала южнокорейская корпорация LG. Три из зарегистрированных брендов относились к линейке аудиосистем Xboom — это XboomStage, XboomPower и XboomBuds. Их внесли в реестр по 9-му классу МКТУ. Остальные три товарных знака были связаны с цифровыми продуктами: Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS. Их зарегистрировали по 9-му и 42-му классам МКТУ.

До этого российское подразделение японской корпорации Sony — «Сони мобайл коммюникейшнз рус» — полностью прекратило деятельность в стране, о чем свидетельствуют сведения из ЕГРЮЛ. Компания завершила процедуру добровольной ликвидации. Фирма официально прекратила работу 11 августа 2025 года, хотя документы на закрытие были поданы еще в октябре 2024 года.