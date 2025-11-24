День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 19:10

В Сети появились подробности о новых товарных знаках «Вкусно — и точка»

«Вкусно — и точка» планирует зарегистрировать в России девять товарных знаков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Вкусно — и точка» может зарегистрировать в России девять новых товарных знаков, сообщили в ТАСС. По информации агентства, компания подала соответствующие заявки 21 ноября.

По данным Роспатента, заявки были поданы на знаки «Стрипсы», «Физз», «Чикен» и «Айс». Также компания хочет зарегистрировать товарные знаки «Омлеттер», «Бабл», «Бамбл», «Комбо» и «Тарт».

Ранее шесть новых товарных знаков на территории России зарегистрировала южнокорейская корпорация LG. Три из зарегистрированных брендов относились к линейке аудиосистем Xboom — это XboomStage, XboomPower и XboomBuds. Их внесли в реестр по 9-му классу МКТУ. Остальные три товарных знака были связаны с цифровыми продуктами: Affectionate Intelligence, LG AI Processor и webOS. Их зарегистрировали по 9-му и 42-му классам МКТУ.

До этого российское подразделение японской корпорации Sony — «Сони мобайл коммюникейшнз рус» — полностью прекратило деятельность в стране, о чем свидетельствуют сведения из ЕГРЮЛ. Компания завершила процедуру добровольной ликвидации. Фирма официально прекратила работу 11 августа 2025 года, хотя документы на закрытие были поданы еще в октябре 2024 года.

Вкусно - и точка
товарные знаки
Роспатент
регистрации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге могут смягчить правила оплаты парковки
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны давать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро жителей Владимирской области умерли от суррогатного алкоголя
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.