Боливийские футболисты побаловали себя после поражения от сборной России Сборная Боливии пошла во «Вкусно и точка» после проигрыша российским футболистам

Сборная Боливии проиграла российским футболистам в товарищеском матче со счетом 0:3 и полным составом посетила заведение сети быстрого питания «Вкусно — и точка», сообщил Telegram-канал «Первый спорт». Примечательно, что в их стране нет McDonald’s и его аналогов.

В 2002 году американская сеть фастфуда не выдержала конкуренции с традиционным боливийскими пирожками. Она обанкротилась и закрыла все рестораны в стране.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года McDonald’s рискует лишиться прав на ряд ключевых брендов в России. Речь идет об окончании срока охраны товарных знаков «Макдоналдс», «Биг Мак» и «Чикен Макнаггетс», которые покрывают деятельность по производству продуктов и работе ресторанов.

Позже доктор экономических наук Алексей Зубец предположил, что рестораны быстрого питания McDonald’s могут вернуться в Россию после разрешения Белого дома в течение нескольких месяцев. Экономист добавил, что затем бренду нужно будет сменить вывеску или выкупить сеть «Вкусно — и точка» и работать под этим названием в РФ.