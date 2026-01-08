Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 12:09

Президент Колумбии поговорил с Трампом и опубликовал фото с намеком

Президент Петро после беседы с Трампом показал фото с символами Колумбии и США

Густаво Петро Густаво Петро Фото: Cristian Bayona/Keystone Press Agency/Global Look Press
После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом глава Колумбии Густаво Петро опубликовал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) cнимок, на котором изображены национальные символы обеих стран — ягуар и белоголовый орлан, стоящие рядом. Под изображением Петро раскрыл содержание своей беседы с американским лидером. Он сообщил, что они обсудили разногласия, возникшие из-за подхода Трампа к отношениям США со странами Латинской Америки.

Колумбийский президент призвал своего коллегу к миру и глобальной демократии. Он предупредил, что использование Латинской Америки исключительно как источника нефти приведет лишь к разрушению норм международного права, варварству и даже может спровоцировать третью мировую войну.

Ранее Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом Колумбии. По его словам, они обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с наркотрафиком, а также другие спорные моменты в двусторонних отношениях. В результате беседы стороны договорились подготовить личную встречу. Она должна пройти в Вашингтоне в самое ближайшее время.

В это же время тысячи жителей Колумбии вышли на улицы с протестом против вмешательства США в дела Венесуэлы. Участники митинга выразили растущее недовольство угрозами президента Трампа распространить военную операцию на другие страны Южной Америки. Они называли похищение венесуэльского лидера Николаса Мадуро издевательством над заявлениями Трампа, который позиционирует себя как «президента мира». Протестующие потребовали от Конгресса США отстранить республиканца от власти.

Колумбия
США
Дональд Трамп
переговоры
