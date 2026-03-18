Варшава возмущена из-за «разрешения» украинцам оскорблять президента Польши

В Польше разгорается политический скандал вокруг решения прокуратуры Лодзи, которая прекратила дело об оскорблении президента Кароля Навроцкого украинским журналистом Виталием Мазуренко. Депутат от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий назвал это нарушением верховенства закона и пообещал обжаловать решение в суде.

Инцидент произошел в августе прошлого года в эфире телеканала Polsat News. Мазуренко, используя тюремный жаргон, сравнил польского лидера с криминальным авторитетом. Ведущая потребовала извинений, но журналист отказался и продолжил оскорбления, обвинив ее в «антиукраинской пропаганде». После этого его отключили от эфира.

Спустя полгода прокуратура Лодзи не нашла в действиях Мазуренко состава преступления. Матецкий заявил, что подаст жалобу на это решение.

Вот как выглядит верховенство закона. Может ли украинец публично оскорблять президента Республики Польша в польских СМИ, которые смотрят сотни тысяч людей?! — иронично отметил он.

Советник президента Польши Блажей Побожи заявил, что этот случай подтверждает необходимость ужесточения правил выдачи гражданства украинцам. Инцидент грозит новым витком напряженности в польско-украинских отношениях.

