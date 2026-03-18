18 марта 2026 в 05:27

Варшава возмущена из-за «разрешения» украинцам оскорблять президента Польши

Депутат Матецкий: прокуратура города Лодзь разрешила Киеву оскорблять Навроцкого

Варшава, Польша Варшава, Польша Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Польше разгорается политический скандал вокруг решения прокуратуры Лодзи, которая прекратила дело об оскорблении президента Кароля Навроцкого украинским журналистом Виталием Мазуренко. Депутат от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий назвал это нарушением верховенства закона и пообещал обжаловать решение в суде.

Инцидент произошел в августе прошлого года в эфире телеканала Polsat News. Мазуренко, используя тюремный жаргон, сравнил польского лидера с криминальным авторитетом. Ведущая потребовала извинений, но журналист отказался и продолжил оскорбления, обвинив ее в «антиукраинской пропаганде». После этого его отключили от эфира.

Спустя полгода прокуратура Лодзи не нашла в действиях Мазуренко состава преступления. Матецкий заявил, что подаст жалобу на это решение.

Вот как выглядит верховенство закона. Может ли украинец публично оскорблять президента Республики Польша в польских СМИ, которые смотрят сотни тысяч людей?! — иронично отметил он.

Советник президента Польши Блажей Побожи заявил, что этот случай подтверждает необходимость ужесточения правил выдачи гражданства украинцам. Инцидент грозит новым витком напряженности в польско-украинских отношениях.

Ранее известный российский журналист и медиаменеджер Евгений Додолев в интервью актеру Вячеславу Манучарову поделился воспоминаниями о поездке в Киев в 2006 году. По его словам, он был шокирован настроениями местных жителей, которые агрессивно высказывались о России и россиянах.

оскорбления
президенты
Польша
Кароль Навроцкий
Биография, личная жизнь, лучшие роли: где сейчас сестры Арнтгольц
Психолог назвала ключевые причины, почему мужчины заводят романы на стороне
В США нашли нарушения при выделении Киеву помощи на миллиарды долларов
Стало известно, во сколько обойдется отделка ванной комнаты в 2026 году
Водителям рассказали, чем опасен дистанционный запуск двигателя
Российские военные спасли 200 жизней в Красноармейске
«Косметологи в ужасе»: названа причина отказаться от домашней чистки лица
ВСУ в панике отводят технику после разгрома: успехи ВС РФ к утру 18 марта
Отоларинголог рассказала, как победить зависимость от капель для носа
«Расслабившаяся» группа военных ВСУ поплатилась в ДНР
В ВРНС призвали к внимательному диалогу с протестантскими общинами
Военэксперт ответил, спасут ли Украину французские системы ПВО SAMP/T
Варшава возмущена из-за «разрешения» украинцам оскорблять президента Польши
Сенатор назвал способ повысить популярность российских курортов
Нутрициолог поставила точку в спорах о лучшем времени для завтрака
Диетолог объяснила, в каком случае можно запивать еду водой
В России долгожданно уменьшились цены на самый ходовой продукт
Атака ВСУ на Краснодар ночью 18 марта: погибшие, разрушения, что известно
Средства ПВО уничтожили несколько дронов над Ленобластью
Появились кадры красного пламени в окне пострадавшей от БПЛА многоэтажки
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

