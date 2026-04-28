«Вы абсолютно правы»: Соловьев извинился перед Боней

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев Live» извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбительные слова. По словам журналиста, он позволил себе нелицеприятные высказывания из-за того, что был «слишком эмоционален».

Да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален. И конечно, какая бы не была мотивация зачем, о чем и почему я так говорил, конечно мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, — заявил он.

Ранее руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова заявила NEWS.ru о готовности бесплатно защищать Соловьева в суде против Бони. Юрист заявила, что целиком разделяет позицию журналиста, раскритиковавшего модель после ее обращения к президенту России.

До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что его поразило 18-минутное видеообращение Бони к президенту России. Политик обратил внимание, что модель, находясь в Монако, акцентировала взгляд на тех проблемах, на которые позже отреагировали в Госдуме.