Адвокаты России заявили о готовности защищать Соловьева в суде против Бони Ассоциация адвокатов РФ готова бесплатно защищать Соловьева в суде против Бони

Руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова заявила NEWS.ru о готовности бесплатно защищать телеведущего Владимира Соловьева в суде против блогера Виктории Бони. Юрист заявила, что целиком разделяет позицию журналиста, раскритиковавшего модель после ее обращения к президенту России Владимиру Путину.

Ассоциация предоставит всю необходимую помощь и защитников для представления Владимира Соловьева в суде, обеспечим подготовку возражений и необходимых ходатайств. Мы считаем, что Владимир Соловьев абсолютно прав, — заявила Архипова.

Владимир Соловьев назвал Боню «шалавой» после ее обращения к Владимиру Путину. Журналист возмутился тем, что блогер, находясь за границей, «открывает рот» и говорит о внутрироссийских проблемах. Также он потребовал признать ее иноагентом. Боня в свою очередь записала видеообращение и заявила, что готовит судебный иск против Соловьева.

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Она попросила проверить слова Соловьева в адрес Бони, которые якобы могут считаться оскорблениями.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что его поразило 18-минутное видеообращение Бони к президенту России. По словам политика, она, находясь в Монако, обратила внимание на те проблемы, на которые позже отреагировали в Госдуме.