Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне

Журналистка Ксения Собчак написала в Telegram-канале, что обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Она попросила проверить слова телеведущего Владимира Соловьева в адрес блогерши Виктории Бони, которые якобы могут считаться оскорблениями.

Сегодня я обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Владимира Соловьева в адрес Виктории Бони, — написала Собчак.

Ранее Соловьев заявил, что готов пригласить в эфир Боню. Он выразил уверенность, что модель использовали. Кроме того, Соловьев поинтересовался у сторонников Бони, не пытаются ли они всерьез повторить революции, прошедшие в Российской империи в 1917 году.

Прежде Соловьев заявил, что Боню нужно признать иностранным агентом. Он обратился к Александру Бастрыкину с просьбой проверить ее на наличие соответствующих связей. Телеведущий обвинил блогершу в дестабилизации обстановки в стране и напомнил о ее согласии за деньги опубликовать посты против поправок в Конституцию Российской Федерации.