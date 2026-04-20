20 апреля 2026 в 15:30

Соловьев призвал признать Викторию Боню иноагентом

Блогершу Викторию Боню нужно признать иностранным агентом, заявил журналист Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, он попросил Александра Бастрыкина из СКР проверить блогера на наличие соответствующих связей.

А почему (она) до сих пор не иностранный агент? — задался вопросом Соловьев.

Соловьев обвинил блогершу в дестабилизации обстановки в стране и корыстных мотивах. Он напомнил, что в 2020 году, во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, Боня согласилась за деньги опубликовать в соцсетях посты против поправок в Конституцию РФ.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Боня не знает, чем занимаются российские парламентарии. Так он ответил на призыв блогера «отменить» его из-за отсутствия полезных инициатив. Милонов добавил, что не воспринимает проживающую в Монако светскую львицу как источник важной информации. Политик также подчеркнул, что не собирается с ней полемизировать на какую-либо тему.

Позже Боня пригрозила Милонову иском за клевету и унижение достоинства. Блогер в своих соцсетях отметила, что выражения парламентария не впервые выходят за границы допустимого.

