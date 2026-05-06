«Им ничего не светит»: Соловьев об атаке мошенников на российских звезд Телеведущий Соловьев заявил, что мошенники не смогли бы ему дозвониться

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что мошенники не смогли бы ему дозвониться, так как он давно не принимает звонки с неизвестных номеров. Так он прокомментировал информацию от пранкеров Вована и Лексуса (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) о том, что украинские аферисты готовили атаку на него и певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), передает РИА Новости.

Мошенники давным-давно мне перестали звонить, потому что я не принимаю звонки от неизвестных номеров. Да и они хорошо понимают, что им ничего не светит, — сказал Соловьев.

Он также связал эти попытки с работой украинских Центров информационно-психологических операций (ЦИПсО), отметив, что они ему хорошо знакомы, но удивить его им не удастся. Соловьев добавил, что люди, пытавшиеся ему дозвониться, даже не удосужились изучить его манеру речи и тембр голоса, из-за чего их подражание выглядит очень неправдоподобно.

Более того, по его мнению, украинские мошенники абсолютно не представляют, как на самом деле функционируют российские правоохранительные органы. Это, подчеркнул он, лишь подтверждает их некомпетентность.

Ранее Вован и Лексус сообщили, что в преддверии Дня Победы украинские мошенники предприняли попытку запугать и дезинформировать нескольких известных российских медийных персон, в том числе Соловьева. Атака также была направлена на певца и композитора Дениса Майданова и SHAMAN.