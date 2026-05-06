День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 13:05

«Им ничего не светит»: Соловьев об атаке мошенников на российских звезд

Телеведущий Соловьев заявил, что мошенники не смогли бы ему дозвониться

Владимир Соловьев Владимир Соловьев Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что мошенники не смогли бы ему дозвониться, так как он давно не принимает звонки с неизвестных номеров. Так он прокомментировал информацию от пранкеров Вована и Лексуса (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) о том, что украинские аферисты готовили атаку на него и певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), передает РИА Новости.

Мошенники давным-давно мне перестали звонить, потому что я не принимаю звонки от неизвестных номеров. Да и они хорошо понимают, что им ничего не светит, — сказал Соловьев.

Он также связал эти попытки с работой украинских Центров информационно-психологических операций (ЦИПсО), отметив, что они ему хорошо знакомы, но удивить его им не удастся. Соловьев добавил, что люди, пытавшиеся ему дозвониться, даже не удосужились изучить его манеру речи и тембр голоса, из-за чего их подражание выглядит очень неправдоподобно.

Более того, по его мнению, украинские мошенники абсолютно не представляют, как на самом деле функционируют российские правоохранительные органы. Это, подчеркнул он, лишь подтверждает их некомпетентность.

Ранее Вован и Лексус сообщили, что в преддверии Дня Победы украинские мошенники предприняли попытку запугать и дезинформировать нескольких известных российских медийных персон, в том числе Соловьева. Атака также была направлена на певца и композитора Дениса Майданова и SHAMAN.

Общество
телеведущие
Владимир Соловьев
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.