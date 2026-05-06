Украинские мошенники угрожали известному российскому ведущему Вован и Лексус заявили, что аферисты с Украины хотели дезинформировать Соловьева

В преддверии Дня Победы украинские мошенники предприняли попытку запугать и дезинформировать нескольких известных российских медийных персон, в том числе телеведущего Владимира Соловьева, сообщили известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в Telegram-канале. Атака также была направлена на певца и композитора Дениса Майданова, рэп-исполнителя Джигана и поэта-песенника Ярослава Дронова (SHAMAN).

Пранкеры подчеркнули, что главная задача украинских злоумышленников — спровоцировать панику в обществе. Для этого они пытаются воздействовать на лидеров общественного мнения, которые, в свою очередь, влияют на настроения своей многомиллионной аудитории.

Мошенники действуют под видом сотрудников различных служб, включая государственные, и используют методы дезинформации. Вован и Лексус предупредили, что в ближайшее время подобные попытки давления и распространения ложной информации могут участиться.

Ранее юрист Иван Курбаков предупредил обычных россиян об обмане в преддверии майских праздников. Мошенники начали предлагать поддельные путевки и билеты на связанные с майскими праздниками мероприятия. По его словам, аферисты делают акцент на низких ценах, чтобы привлечь внимание жертв.