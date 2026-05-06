06 мая 2026 в 04:49

Украинские мошенники угрожали известному российскому ведущему

Вован и Лексус заявили, что аферисты с Украины хотели дезинформировать Соловьева

Владимир Соловьев Владимир Соловьев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В преддверии Дня Победы украинские мошенники предприняли попытку запугать и дезинформировать нескольких известных российских медийных персон, в том числе телеведущего Владимира Соловьева, сообщили известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в Telegram-канале. Атака также была направлена на певца и композитора Дениса Майданова, рэп-исполнителя Джигана и поэта-песенника Ярослава Дронова (SHAMAN).

Пранкеры подчеркнули, что главная задача украинских злоумышленников — спровоцировать панику в обществе. Для этого они пытаются воздействовать на лидеров общественного мнения, которые, в свою очередь, влияют на настроения своей многомиллионной аудитории.

Мошенники действуют под видом сотрудников различных служб, включая государственные, и используют методы дезинформации. Вован и Лексус предупредили, что в ближайшее время подобные попытки давления и распространения ложной информации могут участиться.

Ранее юрист Иван Курбаков предупредил обычных россиян об обмане в преддверии майских праздников. Мошенники начали предлагать поддельные путевки и билеты на связанные с майскими праздниками мероприятия. По его словам, аферисты делают акцент на низких ценах, чтобы привлечь внимание жертв.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

