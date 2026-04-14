«Не на ту напал, дядя»: Боня осадила Милонова после слов об эскорте в Дубае

Телеведущая Виктория Боня пригрозила иском за клевету и унижение достоинства депутату Госдумы Виталию Милонову, который назвал ее «дубайской эскортницей» и призвал вернуться в Россию. Блогер в своих соцсетях отметила, что выражения парламентария не впервые выходят за границы допустимого.

Не на ту напал, дядя, — написала Боня.

Модель добавила, что публичные оскорбления и ярлыки «проститутки» и «эскортницы» в адрес известных женщин звучат снова и снова, а после таких нападок женщин доводят до нервных срывов и даже госпитализаций. По ее мнению, это недопустимо для человека, находящегося у власти, который обязан защищать граждан, а не травить их.

Ранее Милонов заявил, что Боня не знает, чем занимаются российские парламентарии. Так он ответил на призыв блогера «отменить» его из-за отсутствия полезных инициатив. Милонов добавил, что не воспринимает проживающую в Монако светскую львицу как источник важной информации. Политик также подчеркнул, что не собирается с ней полемизировать на какую-либо тему.