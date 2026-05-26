26 мая 2026 в 20:09

Частный дом частично обрушился из-за пожара в Липецке

Частный жилой дом в Липецке частично обрушился после пожара и взрыва, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в МАКСе. Под завалами, по предварительным данным, могут находиться люди, подчеркнул он.

В Липецке, на улице Баумана, произошел сильный пожар в частном жилом доме. По предварительной информации, происшествие сопровождалось хлопком. Здание получило серьезные повреждения, произошло частичное обрушение конструкций. <…> По предварительной информации, под завалами могут находиться люди, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба правительства Липецкой области сообщила, что в Ельце из-за падения обломков беспилотника были повреждены частные дома. Пострадавших в результате атаки нет.

Кроме того, пресс-служба СК по Алтайскому краю сообщила, что при тушении сарая в регионе были обнаружены тела двух детей. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам.

Также прокуратура Крыма сообщила, что в поселке Семидворье под Алуштой при пожаре в частном доме погиб человек. Возгорание произошло вечером 24 мая.

