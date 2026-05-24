Супруги из Липецка лишились 10 млн рублей из-за одного кодового слова Пожилая пара из Липецка отдала мошенникам на сохранение 10 млн рублей

Пенсионерка из Липецка поверила мошенникам и втянула в их финансовую аферу своего мужа, сообщает Telegram-канал управления МВД по региону. Супружеская пара отдала курьеру 10 млн рублей сбережений, назвав ему кодовое слово «аптечка». Спустя несколько дней они догадались, что стали жертвами аферистов и обратились в полицию.

Изначально злоумышленники представились 66-летней женщине сотрудниками Роскомнадзора. Позже в «игру» вступил лжесотрудник ФСБ, который испугал жертву заявлениями о том, что ее личные данные похищены, а сбережения кто-то пытается перевести террористам. Для спасения от мнимой уголовной ответственности испуганной россиянке рекомендовали перевести все накопления на так называемый безопасный счет.

После проведения определенных действий деньги незнакомец обещал вернуть, — уточнили в МВД.

Чтобы не вызывать лишних подозрений у банковских работников, супруги соврали, что забирают наличные ради покупки квартиры. После этого мужчина лично встретился с неизвестным курьером и передал ему пакет с деньгами.

Ранее мошенники под видом «службы домофона» обманули подростка из Москвы, выманив у него сумму в 16 млн рублей. Злоумышленники сначала выведали СМС-код, а затем запугали жертву вымышленным взломом аккаунта на «Госуслугах».