Пассажирский самолет исчез с радаров после сигнала SOS над Черным морем

Пассажирский самолет исчез с радаров после сигнала SOS над Черным морем SHOT: самолет Smartavia пропал с радаров после сигнала бедствия над Черным морем

Самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, подал сигнал бедствия в небе над Черным морем и пропал с радаров, сообщает Telegram-канал SHOT. Речь идет о рейсе 5N164, который выполнялся на самолете Boeing 737-800.

Как утверждает источник, около 10 минут назад экипаж передал код 7700. Этот сигнал используется для обозначения чрезвычайной или аварийной ситуации на борту воздушного судна.

Ранее Росавиация квалифицировала недавнее крушение частного легкомоторного самолета Zlin Z42 в Сергиево-Посадском городском округе Московской области как авиакатастрофу. Воздушное судно в результате падения полностью сгорело.

До этого легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. Инцидент произошел в районе хутора Алешкин.

В то же время пресс-служба Министерства транспорта Казахстана также сообщала о крушении самолета Ан-2 в Павлодарской области. На борту воздушного судна находились два члена экипажа: один пилот скончался, второго спасатели извлекли из-под обломков.