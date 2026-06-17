Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 23:06

Пассажирский самолет исчез с радаров после сигнала SOS над Черным морем

SHOT: самолет Smartavia пропал с радаров после сигнала бедствия над Черным морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, подал сигнал бедствия в небе над Черным морем и пропал с радаров, сообщает Telegram-канал SHOT. Речь идет о рейсе 5N164, который выполнялся на самолете Boeing 737-800.

Как утверждает источник, около 10 минут назад экипаж передал код 7700. Этот сигнал используется для обозначения чрезвычайной или аварийной ситуации на борту воздушного судна.

Ранее Росавиация квалифицировала недавнее крушение частного легкомоторного самолета Zlin Z42 в Сергиево-Посадском городском округе Московской области как авиакатастрофу. Воздушное судно в результате падения полностью сгорело.

До этого легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. Инцидент произошел в районе хутора Алешкин.

В то же время пресс-служба Министерства транспорта Казахстана также сообщала о крушении самолета Ан-2 в Павлодарской области. На борту воздушного судна находились два члена экипажа: один пилот скончался, второго спасатели извлекли из-под обломков.

Регионы
Россия
Сочи
самолет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии пассажиров после экстренной посадки в Сочи
Студента из Нижнего Тагила арестовали за заказ пиццы на имя Гитлера
Росавиация назвала причину экстренной посадки Boeing 737 в Сочи
Стало известно, куда делался подавший сигнал бедствия рейс над Черным морем
Пропавший с радаров самолет экстренно приземляется в Сочи
Тревел-блогер раскрыл стоимость путешествия в Танзанию
Дмитриев анонсировал визит переговорщиков США в Россию
Терапевт рассказал, где можно подцепить «зуд купальщика»
Турэксперт объяснил, как выжить при попадании в сильное морское течение
Дмитриев раскрыл реальное отношение стран АСЕАН к санкциям против РФ
Пассажирский самолет исчез с радаров после сигнала SOS над Черным морем
Появились новые данные о пассажирах атакованного автобуса под Брянском
В Подмосковье ликвидировали пожар на месте крушения самолета
Басманный суд решил судьбу Ильи Трабера
Самвел Карапетян объявил о начале консолидации оппозиции в Армении
Умерла Самара Морган из «Звонка»
Траберу предъявили обвинение по делу об убийстве «хозяина» Выборга
Трамп дал понять, когда США могут снять санкции с Ирана
Названа дата подписания соглашения США и Ирана
Журналистка из США Оуэнс объяснила, почему не будет ненавидеть Россию
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.