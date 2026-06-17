Росавиация квалифицировала крушение самолета в Подмосковье как катастрофу

Росавиация квалифицировала крушение самолета в Подмосковье как катастрофу

Крушение частного легкомоторного самолета Zlin Z42 в Сергиево-Посадском городском округе Московской области является авиакатастрофой, сообщила Росавиация в канале на платформе МАКС. Воздушное судно в результате падения полностью сгорело.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека. Расследование причин крушения будет проведено Межгосударственным авиационным комитетом с участием Центрального межрегионального управления Росавиации.

Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем, — говорится в сообщении.

До этого легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. Инцидент произошел в районе хутора Алешкин.

Ранее пресс-служба Министерства транспорта Казахстана также сообщала о крушении самолета Ан-2 в Павлодарской области. На борту воздушного судна находились два члена экипажа: один пилот скончался, второго спасатели извлекли из-под обломков.