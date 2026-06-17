Названа дата подписания соглашения США и Ирана

Администрация Вашингтона планирует подписать меморандум с Ираном в течение 48 часов, заявил президент США Дональд Трамп. Он не ответил, где именно это произойдет.

Однако американский лидер заявил, что документ полностью подготовлен. Он также опроверг сообщения СМИ о создании частного инвестиционного фонда на сумму $300 млрд (около 21,6 трлн рублей), который якобы должен был стать частью договоренностей по урегулированию конфликта с Ираном.

Ранее стало известно, что после подписания соглашения, запланированного на 19 июня, Трамп хочет разобраться с ливанским вопросом. По его словам, Вашингтону необходимо провести «небольшую беседу» с шиитским движением «Хезболла».

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что сделку между Штатами и Ираном может осложнить множество факторов, в том числе отказ Израиля выводить военных из Ливана. При этом он назвал соглашение «хорошим» для всех — для народа Израиля, стран Персидского залива, США и также иранской общественности. Политолог-американист Константин Блохин заявил, что США вряд ли подпишут мирный договор на условиях Ирана.