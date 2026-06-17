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17 июня 2026 в 23:22

Дмитриев анонсировал визит переговорщиков США в Россию

Дмитриев: Россия ожидает визит переговорщиков США в ближайшее время

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Россия ожидает визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в ближайшее время, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, конкретные сроки возможного визита пока не определены, однако контакты между сторонами продолжаются.

Я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа. Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что этот диалог продолжается. Поэтому точно ждем, ждем в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента, — сказал Дмитриев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в заключении соглашения с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов. По словам Трампа, Соединенные Штаты располагают крупнейшим ядерным арсеналом в мире.

До этого Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за курс стран в вопросе конфликта США и Израиля с Ираном. Он заявил, что Москва и Пекин могли сделать конфликт для Штатов «более сложным».

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Кирилл Дмитриев
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