Путин встретился с главой МИД Турции Фиданом

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (второй справа) во время встречи на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани

Президент России Владимир Путин принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на полях саммита Россия — АСЕАН, сообщила пресс-служба Кремля. Дипломат прибыл в РФ с официальным визитом по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова.

Во время встречи Путин отметил, что отношения Москвы и Анкары развиваются по восходящей. Также глава государства попросил Фидана передать наилучшие пожелания президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее Путин на полях саммита в Казани встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Российский лидер попросил его передать наилучшие пожелания верховному правителю страны султану Ибрагиму.

Также Путин заявил, что Россия и государства Юго-Восточной Азии укрепляют сотрудничество и расширяют взаимодействие в политической и торгово-экономической сферах, а также в вопросах безопасности. Он отметил, что Москва и АСЕАН намерены вывести партнерство на более продвинутый уровень.