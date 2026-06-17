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17 июня 2026 в 19:45

«Продвинутый уровень»: Путин о совместных планах России и АСЕАН

Путин: у партнерства России и АСЕАН есть шансы перейти на продвинутый уровень

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Россия и государства Юго-Восточной Азии укрепляют сотрудничество и расширяют взаимодействие в политической и торгово-экономической сферах, а также в вопросах безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников саммита Россия — АСЕАН. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, стороны намерены вывести партнерство на более продвинутый уровень.

Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый и еще более продвинутый уровень, всемирно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах, — сказал глава государства.

Ранее генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн на открытии Делового форума Россия — АСЕАН в Казани заявил, что страны объединения заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией. Также президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин сообщил, что в пространстве АСЕАН удалось выйти на взаиморасчет в национальных валютах без оглядки на третьи страны.

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