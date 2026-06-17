Глава АСЕАН рассказал о будущих планах, связанных с Россией Генсек АСЕАН Хорн: страны ассоциации стремятся к сотрудничеству с Россией

Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорн на открытии Делового форума Россия — АСЕАН в Казани заявил, что страны объединения заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией. Мероприятие проходит на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы стремимся к развитию сотрудничества между Россией и АСЕАН, — сказал генсек.

Юбилейный саммит Россия — АСЕАН, приуроченный к 35-летию отношений между Россией и объединением стран Юго-Восточной Азии, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, в рамках саммита президент России Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч с зарубежными участниками мероприятия.

Ранее глава государства обратился с приветствием к участникам Делового форума «Россия — АСЕАН». Он отметил, что перед Россией и странами АСЕАН открываются новые направления для сотрудничества. Кроме того, Путин указал на перспективы взаимодействия в области высоких технологий, мирного атома, транспорта и логистики.