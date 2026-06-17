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17 июня 2026 в 10:39

Путин раскрыл перспективы сотрудничества России и АСЕАН

Путин: перед Россией и АСЕАН открываются перспективы в сфере мирного атома

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Перед Россией и АСЕАН открываются широкие перспективы в области энергетической и продовольственной безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, речь также идет о сфере мирного атома. С приветствием Путина по случаю открытия Делового форума Россия — АСЕАН, который проходит в Казани, можно ознакомиться на сайте Кремля.

Широкие перспективы открываются в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики, — подчеркнул президент.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отмечал, что Россия заинтересована в углублении сотрудничества со странами АСЕАН в тех сферах, которые не затрагивают западные санкции. По его словам, речь идет, в частности, об экспорте высокотехнологичной продукции.

До этого лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что крупные саммиты с участием РФ рушат миф Запада о ее «международной изоляции». По его словам, Россия сегодня стремится к сотрудничеству со всеми регионами мира.

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